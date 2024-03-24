"Моя дочь принимала беженцев": тренер сборной Исландии высказался о войне в Украине

Оге Харейде солидарен с украинцами в борьбе против российской агрессии.

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде в преддверии финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против команды Украины прокомментировал захватническую войну, которую Россия продолжает вести на территории нашей страны.

70-летний норвежский специалист выразил солидарность с украинским народом и рассказал, что его дочь у себя дома принимала беженцев из Украины.

"Что касается войны в Украине, то мне жаль украинцев, которые проходят через страдания. Моя дочь в своем доме принимала беженцев из Украины, и мне жаль, что им пришлось покинуть свою страну из-за атаки другого государства. Ужасно, что такое происходит в современном обществе", – приводит слова Харейде mbl.is.

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия будет доступна на нашем сайте.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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