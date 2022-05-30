"Моя история с "Баварией" закончена": лучший футболист мира летом сменит клуб

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски сообщил о намерении в ближайшее время покинуть мюнхенцев.

Польский нападающий, который в 2021 году был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, на пресс-конференции объявил о своем предстоящем уходе из мюнхенского клуба.

"Надеюсь, того, что я скажу сейчас, достаточно. Что больше вопросов не потребуется. Пока я точно знаю, что моя история с "Баварией" закончена. После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество.

Понимаю, что трансфер будет лучшим решением для обеих сторон, и я верю, что "Бавария" не задержит меня только потому, что может это сделать", - передает слова Роберта Sport.pl.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии". В этом сезоне поляк забил 50 голов и отдал семь результативных передач в 46 матчах за мюнхенцев. Его контракт с чемпионами Германии заканчивается летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал условия личного контракта с "Барселоной".

Напомним, Роберт не остается в стороне от войны украинского народа с российскими оккупантами. Польский форвард не раз призывал помогать нашей стране, а сам решил продать на благотворительном аукционе свою футболку национальной сборной с надписью Stop War.

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