"Моя история закончена": лучший футболист УПЛ 2017 года объявил о завершении карьеры в сборной Украины

"Моя история закончена": лучший футболист УПЛ 2017 года объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Игрок сообщил, что у него имеются проблемы.

Вингер донецкого "Шахтера" Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы.

Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную.

Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины.

Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной - большое будущее.

В составе - много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", - цитирует 33-летнего футболиста официальный сайт "Шахтера".

Марлос - уроженец бразильского штата Парана. В 2016 году тогда еще Федерация футбола Украины проявила заинтересованность в его натурализации.

Осенью 2017-го Марлос получил новое гражданство и дебютировал за "сине-желтых". Всего в составе сборной Украины вингер сыграл 26 матчей, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач.

На Евро-2020 Марлос принял участие в 2 поединках, результативными действиями не отметился.

В 2017 году вингер был признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку