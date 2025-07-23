"Мою маму обзывал": Усик назвал единственного соперника, которого хотел бы побить еще раз

Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик во время закрытой пресс-конференции для военных после победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа рассказал, как относится к своим соперникам.

По словам украинца, он не держит зла на тех, с кем ему пришлось делить ринг. А единственный боксер, кого Александр хотел бы побить еще раз – немец Марк Хук, который обзывал его маму.

Усик провел бой с Хуком в 2017 году в четвертьфинале WBSS. Украинец победил техническим нокаутом в десятом раунде.

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"У меня нет негатива или какой-то злобы к своим оппонентам. К одному есть, который обзывался, мою маму обзывал. К нему у меня никаких эмоций нет, я бы его еще раз побил. Это Марк Хук. Он обзывался – и я его избил очень сильно.

Когда первая пресс-конференция была, и он меня толкнул, кто-то написал комментарий: "Сказали, чтобы толкнул, а что дальше делать – не сказали".

В основном все происходящее перед поединком – пресс-конференции, какие-то слова, еще что-то – это огромное шоу. Если человек немного обделен интеллектом, то он будет говорить какие-нибудь глупости или будет вести себя как-то глупо. А ведь можно раскручивать этот поединок не грязными вещами.

В основном у некоторых европейских представителей или мировых есть этот трешток: будем делать так – и тогда мы продадим этот поединок, игру или еще что-то.

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Или, например, меня они как-то хотят задеть. Но в случае со мной это не работает, потому что я знаю, как это работает, я много лет изучаю человеческую психологию", – сказал Усик.

К слову, Хук раскритиковал Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниеля Дюбуа за их выступления в поединках с Усиком.

Ранее Усик признался, что сказал Дюбуа сразу после победы нокаутом в реванше.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

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На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Правда, в ближайшее время Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.