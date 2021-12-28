"Можем лучше": наставник "Манчестер Юнайтед" отреагировал на неудовлетворительную игру своих подопечных с аутсайдером АПЛ

"Можем лучше": наставник "Манчестер Юнайтед" отреагировал на неудовлетворительную игру своих подопечных с аутсайдером АПЛ

Команда Рангника еще больше отдалилась от зоны Лиги чемпионов.

В рамках выездного матча 19-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью против "Ньюкасла" со счетом 1:1 .

Главный тренер "красных драконов" Ральф Рангник прокомментировал результат этого матча.

"Мне абсолютно не понравилась наша сегодняшняя игра. Мы стараемся лучше контролировать игру, но сегодня мы ее не контролировали, за исключением нескольких моментов. Все дело в энергичности, физике, выигрыше подборов и переходе из обороны в атаку. Во всех в этих аспектах мы сегодня были на высоте.

Серьезнейшей нашей проблемой были потери, непринужденные ошибки, когда мы владели мячом. Мы отдали им слишком много мячей. Даже во втором тайме, когда мы сравняли счет, а у них было 2-3 травмированных, мы не особо контролировали игру и принимали неправильные решения в важные моменты, в этом дело.

Мы можем играть лучше. Я знаю, что футболисты могут играть лучше, чем сегодня. Но мы должны стабильно показывать это на поле, если хотим набрать очки в двух следующих домашних встречах", – цитирует Рангника официальный сайт Манчестер Юнайтед.

"Ньюкасл" теперь имеет в своем активе 11 пунктов и продолжает идти на 19-й строчке;

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, набрал 28 очков и остался седьмым. В зону Лиги чемпионов коллектив Рангника семь баллов. Впрочем, у них еще две игры в запасе.

Добавим, что целых три матча 19-го тура АПЛ перенесли на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19.

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