"Можем подраться в саду": Уордли оценил поединок с Усиком за абсолютное чемпионство

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли прокомментировал возможный бой против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

"Я не могу просить ничего больше. Я не могу желать ничего большего в этом виде спорта. Все, о чем я когда-либо просил – это возможность, и я ее получил. Я не собираюсь останавливаться на этом.

Я не собираюсь выходить на ринг с Усиком, чтобы сказать "Спасибо, что пригласили" и просто сдаться. Это не в моем стиле. Я думаю, вы увидели это в поединке с Паркером. Так что, когда раздастся гонг и мы с Усиком наконец-то выйдем на ринг, ему придется поработать.

Скажите Усику, чтобы он появился. Покажите, как добраться до Ипсвича. Я дам ему свой адрес, он может приехать ко мне, можем подраться в саду – мне все равно. Главное, чтобы он был там и принес свои пояса", – сказал Уордли в интервью BoxingScene.

В ночь на 26 октября Уордли на арене O2 в Лондоне победил новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Так что если украинец откажется боксировать с британцем, то потеряет свой титул, а следовательно и звание абсолютного чемпиона мира.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

В то же время промоутер британского претендента Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

30-летний Уордли имеет на своем счету 20 побед (19 – нокаутом) и одну ничью.