"Можем скоро объявить": отец абсолютного чемпиона мира сделал громкое заявление о бое с Ломаченко

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни заявил, что вскоре будет объявлен бой его сына против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Об этом он сказал в комментарии Boxingnews24.

"Я думаю, мы можем объявить вскоре о бое. Если бы я знал дату, я бы все равно ничего не сказал, потому что это не моя работа объявлять дату. Моя работа состоит в том, чтобы организовать этот поединок", – сказал Билл Хейни.

Ломаченко и Хейни работают с одним промоутером, поэтому никаких проблем с организацией поединка быть не должно возникнуть.

Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу

Хейни отобрал у Камбососа чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Во втором бою в Мельбурне все судьи отдали победу Гейни: 119-109, 118-110, 118-110.

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