"Можем только восхищаться этим": экс-соперник Ломаченко - об украинских боксерах, воюющих с РФ

Энтони Кролла назвал решение спортсменов стать в защиту своей страны проявлением настоящего мужества.

Бывший чемпион мира в легком весе британец Энтони Кролла выразил уважение украинским боксерам, которые во время военного вторжения российских захватчиков встали на защиту своей родины.

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"Для этого нужно много мужества. Вы посмотрите на Ломаченко, Усика и братьев Кличко, они преуспели в боксе и, вероятно, смогли бы жить в любой стране мира, ни в чем себе не отказывая. То, что они решили остаться, показывает настоящее мужество. Парни поставили свою страну превыше всего, мы все можем только восхищаться этим.

Мы видели много ужасающих кадров из Украины, но одним из положительных моментов стало то, что Ломаченко, Усик и другие спортсмены поставили свою страну на первое место. Я не думаю, что мы можем увидеть что-то более патриотическое, чем их поступок.

Я желаю всем быть в безопасности, но восхищаюсь парнем, который был на грани того, чтобы снова бороться за титул абсолютного чемпиона мира, но выбрал другой путь. Мы можем только восхищаться этим", - приводит слова Кроллы Metro.co.uk.

Напомним, в ряды территориальной обороны присоединились многие известные украинские спортсмены, в частности боксеры Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, чемпион ММА Ярослав Амосов, легенда киевского "Динамо" Олег Лужный.

А главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вернулся из-за границы и вступил в Вооруженные силы Украины.

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