"Можем встретиться": Гвоздик ответил россиянину, позвавшему его на ринг

Украинец может возобновить профессиональную карьеру.

Известный украинский эксбоксер Александр Гвоздик отреагировал на слова обладателя титула WBA Дмитрий Бивол, выразивший готовность провести с ним поединок.

По словам нашего спортсмена, он готов провести переговоры с россиянином о возможном бое, однако не верит, что эта встреча будет актуальна.

"Спасибо большое за поддержку, Дима. С удовольствием приеду, могу даже тебе помочь в спаррингах. Хочешь побоксировать — можем об этом поговорить, но я все равно думаю, что это не больше, чем разговоры. Я ведь прекрасно понимаю, что когда простоя, мой актив как боксера очень быстро обесценивается.

Сомневаюсь, что Биволу нужно это. Не с точки зрения, что я могу доставить проблему, а в том плане, что это неинтересно. Но в общем-то я с удовольствием поговорю. Мы можем встретиться и обсудить все эти моменты", — сказал Гвоздик. интервью YouTube-канала USACHEV TV.

В своем последнем бою 19 октября 2019 года Гвоздик проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву .

россиянину . Украинец – бронзовый призер Олимпиады-2012.

В активе Гвоздика 17 побед (14 нокаутов) и одно поражение.

О завершении карьеры боксер объявил в июне 2020 года.

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