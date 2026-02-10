"Может быть дисквалификация": Гутцайт высказался о запрете шлема Гераскевича на ОИ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с фото украинских спортсменов, убитых российскими окупанами.

По его словам, несмотря на призывы Украины разрешить Гераскевичу соревноваться в "шлеме памяти", в МОК ответили отказом.

Также он предположил, что Гераскевича могут дисквалифицировать, если он нарушит запрет и все равно выйдет на старт в этом шлеме.

"Нас полностью это не устраивает, мы поддерживаем нашего атлета. Поддерживаем вообще всю нашу команду, которая во время полномасштабной войны выборола право присутствовать и выступать на Олимпиаде, поднимать флаг Украины. Конечно, мы не поддерживаем это решение, как уже получили. Утром мы прислали письмо и у меня есть личное общение с Международным олимпийским комитетом. Очень просил, чтобы нас поддержали. К сожалению, имеем то, что имеем.

Мне сложно ответить, почему они не неподступны. Я и призывал, и просил, и письмо мы написали, где указали, что происходит, и просим, чтобы спортсмен вышел в этом шлеме. Но, к сожалению, их решение таково. Они видят невозможным, чтобы на спортивном шлеме были упоминания об убитых украинских атлетах. Таково их видение, к сожалению.

Что будет, если Гераскевич все же будет соревноваться в этом шлеме? Думаю, это может быть дисквалификация. Нужно смотреть, что происходит в таких случаях, но может быть дисквалификация, если он будет использовать то, что запрещено, Международной федерацией скелетона и МОК во время проведения Олимпийских игр", – сказал президент НОК Украины в эксклюзивном комментарии для Суспільне Студія.

Напомним, 9 февраля Гераскевич на тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

МОК пошел на частичный компромисс в отношении 27-летнего украинского скелетониста и вместо "шлема памяти" разрешил ему носить черную повязку или ленту на соревнованиях Олимпиады-2026.

Кроме того, МОК объяснил, почему запретил Гераскевичу соревноваться в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.