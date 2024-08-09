Может быть еще одна медаль: украинская борчиха вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Ирина Коляденко продолжит бороться за свою вторую олимпийскую награду.

Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко прошла в полуфинал на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В четвертьфинале 25-летняя украинка, выступающая в весовой категории до 62 кг, одолела представительницу Болгарии Биляну Дудову со счетом 7:3.

Перед этим в 1/8 финала Коляденко одержала победу над Орхон Пуревдорж из Монголии (8:7).

В полуфинале Ирина посоревнуется против представительницы Кыргызстана Айсулу Тининбековой, которая является серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио в этом весе. Схватка состоится сегодня, 9 августа, примерно в 19:55 по киевскому времени.

Коляденко – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Она является трехкратной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024), завоевала "бронзу" на ЧЕ-2020, а также "серебро" (2019) и "бронзу" (2023) на чемпионатах мира.

Отметим, что в пятницу, 9 августа, Украина уже успела выиграть одну медаль на ОИ-2024. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

По состоянию на сейчас Украина имеет уже одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 15-ю позицию в медальном зачете.

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