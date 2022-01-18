"Может ли простудиться пингвин?": английский тренер дал самое забавное интервью в истории футбола (видео)

Марк Молсли стал звездой Сети.

В рамках 1/16 Трофея Футбольной ассоциации "Одершот" встречался с "Бромли".

Перед матчем журналист Sky Sports пообщался с главным тренером команды хозяев Марком Молсли и задал ему шаблонный вопрос: "Матч Трофея ФА дома против "Бромли" в эти выходные. Ваши мнения перед игрой?".

В ответ Молсли начал говорить не о футболе, а размышлять об извечных вопросах.

An interesting первый-take from the gaffer for this week's pre-match interview!



What do you think are the answers to the questions he posed below?



Мы можем также признать, что не говорящие psы были в Terry's briefcase too!



#TheShots pic.twitter.com/sCNmhs4ILf – Aldershot Town FC (@OfficialShots) January 14, 2022

"Если дерево падает, но никого рядом нет, чтобы услышать это, издает ли оно звук? Может ли простудиться пингвин? В какую сторону стекает вода из ванной, когда вынимаешь пробку – по часовой стрелке или против?"

Это вопросы, которые нам задают. Это вопросы, на которые мы должны знать ответы. Мы ищем решения, и мы должны иногда решать уравнения.

Сэм сделал красивую прическу, волосы уже начали отрастать. Купс здесь молча работает. Робби вон там, впервые за день молчит. Терри купил чемодан, в котором, знаете, у него было четыре говорящих японских собаки. Это то, с чем мы работаем, и мы будем продолжать тяжело работать", – рассказал специалист.

Сейчас видео из интервью Молсли набрало более 3 млн. просмотров в Twitter.

Трофей Футбольной ассоциации – кубковый турнир для команд нон-лиги, а "Олдершот" и "Бромли" выступают в Национальной лиге Англии (5-й дивизион).

Поединок завершился победой гостей (2:0), а "Одершот" покинул турнир.

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