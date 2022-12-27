Может не вернуться из аренды: легионером "Динамо" интересуются в Ла Лиге

"Севилья" интересуется услугами 23-летнего вингера киевского "Динамо" Витиньо.

Об этом сообщает Vamos Mi Sevilla.

Испанский клуб планирует взять в аренду бразильца во время трансферного зимнего окна.

В настоящее время бразилец находится в аренде "Атлетико Паранаэнсе". Соглашение истекает 31 декабря. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 5 миллионов евро.

"Севилья" после 14 туров занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, что полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ.

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