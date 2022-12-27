Может не вернуться из аренды: легионером "Динамо" интересуются в Ла Лиге

"Севилья" хочет усилить линию атаки.
"Севилья" интересуется услугами 23-летнего вингера киевского "Динамо" Витиньо.
Об этом сообщает Vamos Mi Sevilla.
Испанский клуб планирует взять в аренду бразильца во время трансферного зимнего окна.
В настоящее время бразилец находится в аренде "Атлетико Паранаэнсе". Соглашение истекает 31 декабря. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.
Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 5 миллионов евро.
"Севилья" после 14 туров занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Напомним, что полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ.
Читайте также:
Планы на перспективу: "Реал" рассматривает вариант подписания звезды "Баварии"
Рекордный трансфер: нидерландский талант продолжит карьеру в АПЛ
"Шахтер" определился с суммой, которую хочет получить за талантливого бразильца