"Может нокаутировать": легендарный Холифилд сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился своим мнением о грядущем бое-реванше между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

62-летний американец заявил, что украинец может нокаутировать британца, если нанесет ему много точных ударов.

Холифилд признался, что симпатизирует Усику и считает, что он победит "Цыганского короля" судейским решением.

"Когда я встретил Усика, он сказал мне: "Я собираюсь сделать то же, что сделал ты, стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе, перейти в супертяжелый вес и стать там чемпионом". Я сказал: "Сил тебе". И знаете что, он сделал это.

На этом этапе своей карьеры и в этом возрасте они смогут изменить лишь какие-нибудь мелочи. Усик – парень, выбрасывающий много ударов. У него быстрые руки и отличные рефлексы. Он маленький, и, возможно, ему придется немного получить ударов, чтобы потом отдать. Александр будет делать то, что нужно для победы.

Усик – парень, который все время много работает. Мне это нравиться. Я тоже был таким человеком, как Александр – когда я должен был работать, я всегда выкладывался по полной.

Я думаю, что если Усик будет попадать постоянно, он может нокаутировать Фьюри. У Тайсона есть рост и размах рук, и он хороший боксер. Его трудно достать. Все зависит от времени, комбинационности и тайминга.

По какой-то причине они не остановили первый бой в девятом раунде. Я стараюсь не спорить, потому что я сам боец. Я тренировался, чтобы быть лучшим. Мне нравятся оба этих парня. Они оба квалифицированы, и кто бы ни выиграл, он достойный победитель. Но мне нравится Александр. Я думаю, что он победит по очкам", – сказал Холифилд в комментарии The Ring.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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