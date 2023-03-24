Может попасть в книгу рекордов Гиннеса: в Чили вратарь забил курьезный гол через все поле (видео)

Удивительный гол был забит в матче элитного дивизиона чемпионата Чили по футболу между "Кобресалом" и "Коло-Коло". Его автором стал аргентинский голкипер хозяев поля Леандро Рекена.

На 77-й минуте встречи Рекена, при счете 2:0 в пользу своей команды, выбил мяч со своей штрафной.

В этот момент голкипер "Коло-Коло" Брайан Кортес находился далеко от своих ворот. Мяч после отскока от газона курьезно перелетел над его головой и покатился в сетку ворот. Кортес пытался догнать круглого, но его усилия были тщетны.

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Així va ser l'anotació de Leandro Requena des de la seva pròpia porta y que va deixar Brayan Cortés quieto, provocando l'error del porter albo en el #CSLvsCCxTNTSports. pic.twitter.com/HDL2K22QnS — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) 18 марта, 2023

Как сообщает TNT Sports Chile, гол был забит с расстояния 101 метра. Если Книга рекордов Гиннеса ратифицирует это взятие ворот, то это сделает Рекену автором самого дальнего гола в истории мирового футбола. Сейчас рекорд принадлежит Тому Кингу, который в матче четвертого английского дивизиона между "Ньюпортом" и "Челтнемом" забил с расстояния 96,01 метра.

"Не буду врать, это не был удар по воротам. Я просто хотел быстро ввести мяч в игру, чтобы застать соперника врасплох. К сожалению для моего визави и к радости для нас, это был гол. Теперь мы ждем официального подтверждения расстояния, с которого я забил гол. Мне сказали, что чилийская федерация футбола проверит размеры поля. В любом случае, я счастлив. Может, еще в историю футбола попаду", – прокомментировал свой гол Рекена.

Поединок завершился победой "Кобресаля" над "Коло-Коло" со счетом 3:1. Гости отквитали один мяч на пятой компенсированной минуте.

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