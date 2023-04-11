Может потребоваться операция: у тренера "Динамо" Луческу возникли серьезные проблемы со здоровьем

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. У 77-летнего кормчего развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава).

Об этом сам "Мистер" сообщил в интервью румынскому Orange Sport перед матчем 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Миная".

"В период, когда мы играли в еврокубках, мы постоянно передвигались автобусом – по 10 часов за раз. В то же время я работал по 7-8 часов в сутки. В результате у меня развился коксартроз.

Пока я могу, я буду продолжать работу. В противном случае мне придется лечь на операцию, выйти на пенсию. Было бы здорово, если бы мне удалось провести эту операцию, но остаться с командой. В любом случае у меня пока нет мыслей покинуть футбол", – сказал Луческу.

В матче против "Миная" Луческу руководил командой со скамьи для запасных. Однако после победной для "бело-синих" игры журналист Профутбол Digital Алексей Корицкий сообщил, что тренеру киевлян стало плохо. Из-за этого он может пропустить ближайшие матчи "Динамо".

"Я подошел к авто Луческу и сказал: "Мистер, можно несколько слов относительно матча". И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, наверное, оказали первую помощь. Стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой во время ближайших матчей", – цитирует журналиста FootballHub.

Луческу возглавил "Динамо" в 2020 году и уже в дебютном сезоне выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины. Контракт румынского специалиста с "бело-синими" рассчитан до лета 2024 года.

В нынешней кампании "Динамо" после 20 сыгранных матчей занимает четвертое место в УПЛ, набрав 39 очков. От второй позиции, позволяющей квалифицироваться в Лигу чемпионов, киевлян отделяет шесть баллов.

Следующий матч "бело-синие" сыграют в пятницу, 14 апреля, во Львове против "Руха".

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