Может повыситься в классе: сборная Украины U-18 разгромной победой завершила выступление на чемпионате мира по хоккею

Может повыситься в классе: сборная Украины U-18 разгромной победой завершила выступление на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье, 1 мая, юношеская сборная Украины по хоккею (U-18) сыграла заключительный матч на проходящем в Италии чемпионате мира в Дивизионе 1В.

"Сине-желтые" победили сверстников из Австрии со счетом 12:4.

Шайбы в составе нашей команды забросили: Демьян Тыченко, Никита Сидоренко (4), Алексей Дахновский, Вениамин Трандафилов (2), Антон Яцишин, Владимир Волков, Михаил Ковальчук, Илья Дубский.

Команда Александра Бобкина борется за единственную путевку во второй по силе эшелона мирового хоккея – дивизион 1А. Украинцы набрали 12 очков и вышли на 1-е место в турнирной таблице. Но если венгры победят Италию, то наша сборная опустится на второе место.

Чемпионат мира U-18. Дивизион 1В

Украина U-18 – Австрия U-18 – 12:4 (4:0, 5:2, 3:2)

Шайбы : 01:53 Тиченко (Никулин) — 1:0, 09:13 Сидоренко (Дахновский — больше) — 2:0, 11:16 Дахновский (Тыченко, Симчук — больше) — 3:0, 11:41 Трандафилов (Симчук) ), Крикля — больше) — 4:0, 21:31 Тшурниг (Ауэр, Стиха) — 4:1, 28:44 Яцишин (Пазий, Дубский) — 5:1, 31:12 Сидоренко (Крыкля) — 6:1, 35:22 Волков (Моисеев, Симчук) – 7:1, 35:31 Сидоренко – 8:1, 36:42 Шерцер (Липитш, Тшурниг) – 8:2, 37:32 Сидоренко (Дахновский, Тиченко – больше) – 9 :2, 45:49 Ковальчук (Тыченко) — 10:2, 47:13 Соллингер (Верша) — 10:3, 50:29 Трандафилов (Крыкля) — 11:3, 52:18 Дубский (Трандафилов, Волков — больше) ) — 12:3, 57:41 Ауэр — 12:4

Турнирная таблица

1. Украина – 12 (5 матчей)

2. Венгрия – 12 очков (4 матча)

3. Италия – 9 очков (4 матча)

4. Словения – 3 очка (4 матча)

5. Австрия – 3 очка (5 матчей)

6. Польша – 0 очков (4 матча)

Напомним, что в субботу, 30 апреля, сборная Украины по хоккею потерпела разгромное поражение в поединке с Японией.

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