"Может приспособиться ко всему": экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мыслями о бое-реванше между абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Новозеландский боксер выразил уверенность в том, что "Цыганский король" сделает необходимые выводы после первого боя и одержит победу во втором поединке.

"Фьюри очень способный. Он может приспособиться ко всему, будь то на тренировках или в бою. Я знаю, что он найдет возможность провести правильно этот лагерь. У него был хороший тренировочный лагерь перед первым поединком, но он знает, как все улучшить.

Фьюри выполнит свою работу в конце года. Тайсон знает, что нужно сделать, чтобы вернуться и показать хорошее выступление. Он победит", – сказал Паркер в комментарии iFL TV.

Отметим, что на прошлой неделе стала известна дата реванша Усик – Фьюри. Второй поединок между украинцем и британцем состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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