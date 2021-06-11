"Может разрушить карьеру Энтони": промоутер Джошуа выразил серьезные опасения перед боем с Усиком

Обладателя четырех поясов ждет нелегкое испытание.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, выразил серьезные опасения перед потенциальном боем против украинца Александра Усика.

"Это бой, который может разрушить карьеру Джошуа, если он не будет готов на 100%. Энтони должен быть безжалостен. Ему нужно показать безжалостность Дерека Чисоры, только с еще большей остротой.

Усик хочет этот бой, он хочет получить возможность стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все мы знаем, что Усик опасен. Но что еще нам остается делать? Джошуа годами выходил драться против всех, кто был его обязательными претендентами.

Снова и снова, раз за разом, Джошуа никогда не уклонялся от вызовов. А это реальный вызов. Взгляните на топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от весовой категории - Джошуа в нем нет, а Усик есть", - цитирует Хирна Sky Sports.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, "Укрзализныця" эпично затроллила Усика перед боем с Джошуа.

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