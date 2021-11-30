Может соперничать с Месси: ФИБА отреагировала на обладателя "Золотого мяча" искусным ударом словенского баскетболиста (видео)

Может соперничать с Месси: ФИБА отреагировала на обладателя "Золотого мяча" искусным ударом словенского баскетболиста (видео)

Игрок сборной Словении точно попал в баскетбольное кольцо.

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. " Золотой мяч " по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) по-своему отреагировала на вручение аргентинскому футболисту этой награды. Они решили сравнить мастерство форварда французского ПСЖ с трюком словенского баскетболиста Эдо Мурича.

Во время тренировки сборной Словении баскетболист Эдо Мурич ударом ноги отправил баскетбольный мяч через всю площадку точно в кольцо.

"Да, Лионель Месси хорош. Но видели ли вы, как сыграл Эдо Мурич?", — написала под видео пресс-служба организации.

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