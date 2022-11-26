Может стать чемпионом мира: известный украинский боксер назвал дату следующего поединка

Великовский получил возможность сразиться за один из самых престижных поясов.

Украинский боксер Андрей Великовский (21-2-2, 14 KO) проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Уже 9 декабря я готов показать яркий, качественный бокс!" – написал он.

Он встретится в ринге с непобедимым кубинцем Ослейсом Иглесиасом (7-0, 6 KO). Этот поединок станет центральным событием боксерского шоу.

28-летний Великовский выиграл 14 подряд поединков. В последний раз украинец проигрывал еще в 2017 году.

В последнем бою, состоявшемся в июле 2022 года, Андрей отправил в нокаут румына Каталина Параскивана (21-2, 7 КО).

Касательно Иглесиаса, то в сентябре этого года он нокаутом в первом раунде победил аргентинца Мадерну.

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