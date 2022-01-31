Может стать одноклубником Миколенко: "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер — СМИ

Может стать одноклубником Миколенко: "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер — СМИ

В этом клубе Роман находится ровно полгода.

Португальская " Бенфика ", похоже, не слишком рассчитывает на украинского нападающего – Романа Яремчука.

Так, по информации Cofina Media, лиссабонский гранд выставил 26-летнего форварда на трансфер.

Источник отмечает, что "Бенфика" намерена продать Яремчука в Англию, ведь он не оправдал ожиданий руководства клуба. Следующим коллективом футболиста может стать "Эвертон", за который выступает другой украинец – Виталий Миколенко. "Бенфика" готова отпустить Яремчука за 17 миллионов евро.

Роман стал игроком "Бенфики" в конце июля 2021 года. За 75% прав на 25-летнего нападающего португальский клуб заплатил бельгийскому "Генту" те же 17 миллионов евро, а его соглашение рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне на счету Яремчука 29 матчей во всех турнирах, семь забитых голов и пять результативных передач;

В Чемпионате Португалии команда Яремчука идет третьей в турнирной таблице, набрав 44 балла. "Орлов" опережают "Порту" (56 очков) и "Спортинг" (47 пунктов).

Добавим, недавно "Бенфика" с Яремчуком уступила чемпионам Португалии в финале Кубка лиги.