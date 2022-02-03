Может сыграть против Усика: звездный украинский боксер готов попробовать свои силы в футболе

Александру Гвоздику интересно выйти на поле в составе "Металлиста".

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик выразил готовность сыграть за харьковский "Металлист" на выставочном турнире Winter Cup 2022 в Турции.

"Было бы интересно сыграть за "Металлист", но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в общем - это возможно. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить его сам, потому что не являюсь большим фанатом футбола", - сказал Гвоздик в комментарии Tribuna.com.

Это также подтвердил чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, который на этих соревнованиях дебютирует в профессиональном футболе в составе команды Первой лиги "Полесье" Житомир.

"Да, мы разговаривали с Гвоздиком по этому поводу. Почему бы и нет? Александр провел отличную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание делать что-то, что он делал на протяжении всей жизни в боксе. Он мне сам говорил, что не очень хорошо играет в футбол. Но я, говорит, попробую. Почему бы и нет? Есть возможность - надо пробовать, не надо стесняться, обращать внимание на критику. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов. У нас зато огромное желание", - отметил Усик в комментарии Sport.ua.

Напомним, в своем последнем бою 19 октября 2019 года Гвоздик проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву. О завершении карьеры Гвоздик объявил в июне 2020 года. В его послужном списке 17 побед (14 - нокаутом) и одно поражение.

Winter Cup-2022 состоится в турецком Белеке с 3-го по 12 февраля. Участие в товарищеском турнире примут два клуба УПЛ - "Верес", "Черноморец" и две команды Первой лиги - "Полесье" и "Металлист".

Согласно регламенту, каждая команда сыграет с каждой по одному матчу. В первом поединке Winter Cup 2022, который состоится 3 февраля, "Полесье" Усика сыграет с "Вересом".

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