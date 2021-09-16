"Может, так и должно случиться": отец игрока "Манчестер Сити" умер спустя несколько минут после гола сына в Лиге чемпионов

"Может, так и должно случиться": отец игрока "Манчестер Сити" умер спустя несколько минут после гола сына в Лиге чемпионов

Трагическая история.

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке сообщил, что спустя несколько минут после его дебютного гола в Лиге чемпионов, забитого в матче с "РБ Лейпциг", скончался его отец.

"Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним.

Может, так и должно было случиться. Отец всегда испытывал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа", - написал футболист в Instagram.

"Манчестер Сити" победил "РБ Лейпциг" со счетом 6:3.

"РБ Лейпциг" со счетом 6:3. Аке открыл счет в матче на 16-й минуте встречи. Для Натана этот гол был дебютным в Лиге чемпионов.

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