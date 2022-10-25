"Может уйти в любую минуту": Суркис признался, планирует ли увольнять Луческу на фоне провальных результатов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможном увольнении Мирчи Луческу с должности главного тренера команды.

"В контракте Луческу не прописано никаких отступных, если я его увольняю или он идет сам. У нас контракт построен на джентльменских условиях. Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем.

Поверьте мне, если Луческу уйдет из "Динамо", то только победителем. Он делает все правильно. Не нужно вешать всех собак на тренера. Дай Бог, чтобы все молодые тренеры так работали, как он. Луческу 24 часа в сутки думает о футболе", - цитирует Суркиса FanDay.

Кроме того, Суркис опроверг слухи, что преемником Луческу на посту наставника "Динамо" станет нынешний главный тренер юношеской команды "бело-синих" Игорь Костюк.

"Это неправда. Луческу будет работать с "Динамо" столько, сколько сможет, или если скажет, что этой команде он больше ничего дать не сможет. Нужен небольшой перерыв и он вернет команду на прежний уровень. Я в этом уверен! У нас в Украине немного тренеров, которые могут работать так, как Мирча", - сказал Суркис.

Напомним, "Динамо" провалило старт сезона-2022/23. "Бело-синие" с 10 очками после 7 матчей занимают лишь восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

В еврокубках киевляне не сумели преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, после чего проиграли все четыре стартовые встречи в группе Лиги Европы (против "Фенербахче", АЕКа Ларнаки и дважды - "Ренна"). За два тура до конца группового этапа "бело-синие" лишились шансов выйти в плей-офф Лиги Европы.

Чтобы хоть как-то спасти евросезон, подопечным Луческу необходимо 27 октября на Кипре побеждать АЕК. Это позволит столичной команде претендовать на третье место в группе и путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

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