"Может, уже пора начать выражать свой протест?": известная украинская теннисистка обратилась к россиянам

Украинская теннисистка Леся Цуренко призвала граждан России выходить на митинги после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в стране.

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на объявление частичной мобилизации в РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

У себя в Instagram-сторис 33-летняя спортсменка призвала россиян не молчать, а выходить на улицы и выражать свое несогласие с преступными действиями кремлевского "фюрера".

"Россияне, может уже хоть сейчас пора выходить на улицы? Или, может, уже пора начать выражать свой протест? Вам же уже разрешили называть войну войной?", - написала Цуренко.

Напомним, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

Россияне вышли на первые акции протеста против мобилизации. Сообщения об акциях в России поступают из Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска. В Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось около 60 человек. Есть задержания.

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