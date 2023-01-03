Может вернуться в Европу: Роналду имеет интересный пункт в своем контракте с "Аль-Насром" – СМИ

30 декабря звездный португальский форвард Криштиану Роналду официально перебрался в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Однако не исключено, что уже в следующем сезоне он снова может оказаться в европейском футболе.

Так, по информации издания Marca, 37-летний нападающий имеет интересный пункт в своем контракте с саудитами. Якобы он предполагает, что Криштиану может на правах аренды перейти в английский "Ньюкасл", если "сороки" по итогам этой кампании финишируют в топ-4 АПЛ и квалифицируются в Лигу чемпионов.

Источник утверждает, что такой трансфер может быть легко реализован благодаря тому, что английским клубом владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, имеющий хорошие связи с боссами "Аль-Насра".

Сам же Роналду все еще хочет играть в Лиге чемпионов и остаться рекордсменом самого престижного клубного турнира Европы. Сейчас именно португалец забил больше всех мячей в истории ЛЧ (140). Ближайший его преследователь, форвард французского ПСЖ Лионель Месси, отстает на 11 голов.

Стоит отметить, что "Ньюкасл" в настоящее время сенсационно занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Поэтому шансы реализовать описанный план возвращения Роналду в Европу достаточно реальны.

Напомним, Криштиану подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025 года. В новом клубе он будет зарабатывать "космические" 200 миллионов долларов в год.

"Аль-Наср" стал пятым клубом в карьере КриРо. Ранее он выступал за лиссабонский "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридский "Реал" (2009-2018) и туринский "Ювентус" (2018-2021).

Последним клубом Роналду был английский "Манчестер Юнайтед", который 22 ноября объявил о расторжении контракта с ним. Это произошло после резонансного интервью , в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

о расторжении контракта с ним. Это произошло после , в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага. Карьеру в новом клубе Роналду начнет с дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

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