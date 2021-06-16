"Может заработать огромное состояние": промоутер Джошуа сделал сенсационное заявление о бое с Усиком

Если украинец проиграет, то ему обещают дать поединок-реванш.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, поделился подробностями переговоров по бою против украинца Александра Усика.

По его словам, в случае поражения украинец может получить второй шанс и снова подраться с Джошуа. Опция реванша будет включена в контракт на первый поединок.

"Если Усик проиграет, то мы дадим ему еще один бой. Джошуа ставит на кон все пояса и много, много десятков миллионов долларов. Если есть возможность провести реванш, то это было бы огромным боем. Если для Усика есть коммерческий смысл в том, чтобы участвовать в реванше, а он есть, то это то, на что мы тоже смотрим. Это огромная возможность. Если Александр выиграет, он заработает огромное состояние", - цитирует Хирна Boxing Social.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Поединок Джошуа - Усик может состояться 18-го или 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

"Стадион "Тоттенхэма" является ареной, на которой мы хотим провести этот поединок. Мы рассматриваем 25 сентября, как потенциальную дату боя. Также мы смотрим на 18 сентября. Мы с Александром Красюком предупредили WBO, что уже согласовали все условия и готовы к подписанию соглашения", - ранее заявил Хирн в интервью Boxing News 24/7.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, "Укрзализныця" эпично затроллила Усика перед боем с Джошуа.

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