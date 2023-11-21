"Можно было ставить пенальти": вратарь сборной Италии отреагировал на момент с падением Мудрика

Джанлуиджи Доннарумма не исключает, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота его команды.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал резонансный эпизод с падением вингера сборной Украины Михаила Мудрика в штрафной "Скуадры Адзурры" в конце матча последнего 10-го тура отбора на Евро-2024.

Вратарь французского ПСЖ признал, что испанский рефери Хесус Хиль Мансано мог принять ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота его команды.

"На поле я не очень понял ситуацию. Просмотрел видео и, по моему мнению, там можно было поставить пенальти. Но такое случается. Хорошо, что все так завершилось. Сейчас мы не думаем об этом, хотим отпраздновать и насладиться этой выстраданной ничьей с большой командой", – цитирует Доннарумму Football Italia.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Мудрике в матче с Украиной.

Напомним, матч Украина – Италия завершился нулевой ничьей (0:0). Команда Реброва дала бой Италии, но не сумела напрямую выйти на Евро-2024.

Сыграв вничью с действующими чемпионами Европы, сборная Украины с 14 очками заняла итоговое третье место в группе C, уступив Италии только по результатам личных встреч. Помимо итальянцев, прямую путевку на Евро-2024 из группы С также получила Англия (20 баллов), занявшая первую позицию.

Теперь "сине-желтые" сразятся в плей-офф за право попасть на ЧЕ. Своих соперников украинцы узнают во время жеребьевки в четверг, 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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