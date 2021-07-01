Можно смотреть вечно: сумасшедшая реакция комментатора матча Украина - Швеция на победный гол Довбика (видео)

Переживаем эпический момент снова.
Телеканалы "Футбол 1/2/3" опубликовали кадры с сумасшедшей реакцией комментатора матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции Виктора Вацко на победный гол форварда "сине-желтых" Артема Довбика.
- Довбик забил победный гол в матче со Швецией во втором тайме дополнительного времени на 120+1-й минуте и принес "сине-желтым" выход в четвертьфинал.
- После матча Артем прокомментировал свой дебютный результативный удар за сборную.
- Позже об эмоциях футболиста после победного гола рассказала его жена Юлия.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Довбик вошел в историю Чемпионатов Европы, побив рекорд легендарного француза Мишеля Платини.