Можно смотреть вечно: сумасшедшая реакция комментатора матча Украина - Швеция на победный гол Довбика (видео)

Можно смотреть вечно: сумасшедшая реакция комментатора матча Украина - Швеция на победный гол Довбика (видео)

Переживаем эпический момент снова.

Телеканалы "Футбол 1/2/3" опубликовали кадры с сумасшедшей реакцией комментатора матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции Виктора Вацко на победный гол форварда "сине-желтых" Артема Довбика.

Довбик забил победный гол в матче со Швецией во втором тайме дополнительного времени на 120+1-й минуте и принес "сине-желтым" выход в четвертьфинал.

После матча Артем прокомментировал свой дебютный результативный удар за сборную.

свой дебютный результативный удар за сборную. Позже об эмоциях футболиста после победного гола рассказала его жена Юлия.

Новости Украины: в чем секрет успеха Артема Довбика

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Довбик вошел в историю Чемпионатов Европы, побив рекорд легендарного француза Мишеля Платини.

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