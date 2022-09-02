"Можно заработать большие деньги": Усик оценил возможность проведения боя с "абсолютом" во втором среднем весе

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с Саулем Альваресом.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик считает, что его бой с "абсолютом" во втором среднем весе Саулем Альваресом может быть интересен только с финансовой стороны.

Об этом украинец сказал на пресс-конференции по поводу успешной защиты титулов в реванше из Джошуа.

"Это будет фрик-бой. Я сделаю вес 90,7, а у Альвареса будет максимум 87. Этот поединок интересен только тем, что на нем можно заработать неплохие деньги. В плане бокса — не знаю. Думаю, фанатам будет интересным за ним смотреть – немного больше парень и немного меньше парень. Можно заработать большие деньги на этом поединке", – сказал Усик.

В свою очередь, Канело выразил готовность провести бой с Александром Усиком.

Напомним, что украинец назвал два условия для возможной трилогии с Энтони Джошуа.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (39 – нокаутом) в 60 боях на профессиональном ринге. Также на его счету одно поражение и 2 ничьи.

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