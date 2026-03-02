МПК прокомментировал запрет формы сборной Украины с картой на Паралимпийских играх-2026

Сборная Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Международный паралимпийский комитет (МПК) прокомментировал свой запрет украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на зимних Паралимпийских играх-2026.

"Согласно правилам МПК касательно формы на Паралимпийских играх, тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, относящиеся к национальной идентичности, запрещены.

Карта страны подпадает под эту категорию, поэтому один из элементов формы НПК Украины для Игр в Милане-Кортине 2026 не был одобрен. НПК Украины оперативно предоставил альтернативный вариант, который был утвержден МПК", — говорится в ответе организации на вопрос Tribuna.com.

Ранее президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал, что МПК запретил нашим паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпийских играх-2026, назвав ее "политической".

Также в Сети появилось фото "запрещенной" формы сборной Украины на Паралимпиаде-2026.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Бойкот Украины церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 поддержал ряд стран, а именно Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды и Канада.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.