Мудрик, Беседин, Срна, Рыбка и другие: все допинговые скандалы в украинском футболе

Рассказываем об украинских футболистах и игроках УПЛ, которых "ловили" на употреблении запрещенных препаратов.

В ночь на 17 декабря стало известно, что полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

В пробе "А" 23-летнего футболиста обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола. Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

Сам Мудрик уже подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг, выступив с заявлением в соцсетях.

Пока все с нетерпением ждут подробностей по делу Мудрика, предлагаем вспомнить другие допинговые скандалы в украинском футболе.

Сергей Нагорняк

Скандал вокруг Нагорняка – первый подобный случай в украинском футболе. В 1997 году в допинг-пробе игрока сборной Украины был найден запрещенный препарат – бромантан. Федерация футбола Украины вынесла ему наказание, дисквалифицировав до 31 декабря 1999 года.

По официальной версии, врач днепропетровского "Днепра" Леонид Левченко посоветовал Нагорняку принять лекарства, которые могли бы избавить футболиста от излишней нервозности и головокружения. В итоге Нагорняк получил двухлетнюю дисквалификацию, которую позже ему уменьшили, что позволило почти на год ранее оказаться в донецком "Шахтере".

Ярослав Хома

Полузащитник львовских "Карпат" Ярослав Хома сдал положительный допинг-тест после матча с "Динамо" в сезоне 2002/03. В его крови было обнаружено превышение нормы тестостерона в пять с половиной раз.

Футболиста дисквалифицировали на 7 месяцев, а команду оштрафовали на 3 тысячи долларов.

Русмин Дедич

В 2003 году допинг-тест словенского полузащитника "Ворсклы" Русмина Дедича показал положительный результат. Было установлено, что игрок использовал запрещенные пищевые добавки во время матча с мариупольским "Ильичевцем".

В итоге Дедича дисквалифицировали на полгода, а полтавский клуб, который после этой ситуации расторг контракт с футболистом, оштрафовали на 3 тысячи долларов.

Дмитрий Невмывака

В 2006 году в допинг-скандал попал защитник запорожского "Металлурга" Дмитрий Невмывака. Игрок не подозревал, что во время выступлений за молодежную сборную употреблял лекарства, в которых содержатся запрещенные препараты. Их ему выписал врач из поликлиники.

УЕФА наказал футболиста отстранением от футбола на год.

Денис Стоян

В сезоне 2007/08 в допинг-пробе тогдашнего футболиста симферопольской "Таврии" Дениса Стояна обнаружили марихуану. Игрок утверждал, что вещество ему подсыпали в кальян.

Несмотря на уверения футболиста, что наркотики попали в его организм ненамеренно, он получил дисквалификацию на четыре месяца.

Валентин Слюсар

В сезоне 2008/09 следы запрещенного препарата были обнаружены в организме игрока харьковского "Металлиста" Валентина Слюсаря. Якобы по совету жены он принимал таблетки для похудения.

В итоге футболист получил двухмесячную дисквалификацию.

Антон Шендрик

Одним месяцем дисквалификации отделался защитник ужгородского "Закарпатья" Антон Шендрик, который попал в допинг-скандал в сентябре 2009 года.

Сообщалось, что футболиста беспокоил насморк. После визита к врачу он стал использовать спрей, в состав которого входили запрещенные вещества.

Лаша Джакобия

В том же 2009 году в крови легионера киевского "Арсенала" грузина Лаши Джакобии нашли метадон. По его версии, запрещенное вещество ему подмешали в вино, которое он пил, чтобы снять стресс.

Грузинского футболиста дисквалифицировали на шесть месяцев.

Алексей Гай

В 2011 году запрещенное вещество нашли у полузащитника "Шахтера" Алексея Гая. Но наказание он так и не получил, отделавшись лишь предупреждением. В ходе расследования была доказана его невиновность.

Хавбек употреблял лекарство от простуды и сообщил об этом медикам "горняков". Однако они не уделили этому должного внимания. Наказание получил руководитель медслужбы донецкого клуба Артур Глущенко, который был дисквалифицирован на полгода.

Александр Рыбка

В том же 2011 году допинг обнаружили в организме вратаря "Шахтера" Александра Рыбки. Голкипер употреблял запрещенное мочегонное лекарство для похудения без ведома врачей донецкого клуба.

УЕФА отстранил Рыбку на два года. "Шахтер" пытался обжаловать такое наказание, но все апелляции дончан были отклонены.

Валерий Лебедь

В 2014 году на допинге "поймался" полузащитник донецкого "Олимпика" Валерий Лебедь. Он использовал тенорик – препарат для нормализации давления, который ему посоветовала его жена.

Футболиста наказали отстранением от футбола на четыре месяца.

Фред

В 2015 году положительный допинг-тест на Кубке Америки сдал полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Фред.

В крови футболиста обнаружили запрещенное вещество гидрохлоротиазид. Это мочегонный препарат, обычно используемый при лечении сердечной недостаточности.

Игрока должны были дисквалифицироваться на два года, однако срок его "бана" сократили до одного года.

Станислав Микицей

В 2017 году допинг-тест провалил защитник "Александрии" Станислав Микицей. В течение длительного времени он использовал препарат для лечения гипертонии, который считается запрещенным.

В итоге футболист получил дисквалификацию на полтора года.

Дарио Срна

В сентябре 2017 года украинский футбол всколыхнула громкая новость. Многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна сообщил о том, что в его организме обнаружили запрещенный препарат.

В допинг-пробе хорватского защитника горняков обнаружили нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. Его проба содержала запрещенные экзогенные производные дегидроэпиандростерона.

22 февраля 2018 года Национальный антидопинговый центр Украины отстранил хорвата от футбола на полгода.

Артем Ярмоленко

В сезоне 2018/19 положительный допинг-тест сдал игрок одесского "Черноморца" Артем Ярмоленко. Оказалось, что он употреблял остарин, который запрещен WADA с января 2018 года.

Футболист получил два года дисквалификации.

Артем Беседин

В декабре 2019 года "Динамо" сообщило о возможном нарушении антидопинговых правил УЕФА нападающим Артемом Бесединым. В допинг-пробе футболиста обнаружили запрещенный препарат фонтурацетам, который, как выяснилось, попал в его организм по ошибке.

В ходе расследования было установлено, что после матча Лиги Европы против "Мальме" тогдашний врач "бело-синих" Леонид Миронов перепутал таблетки от головной боли и случайно дал Артему запрещенный препарат из личной аптечки.

Несмотря на то, что Беседин не признал свою вину, избежать наказания ему не удалось. Нападающего отстранили от футбола на один год.

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