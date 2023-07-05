Мудрик и Ко: молодежная сборная Украины назвала стартовый состав на полуфинал Евро-2023 против Испании

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины (U-21) на полуфинальный поединок Евро-2023 против команды Испании.

Главный тренер украинской "молодежки" Руслан Ротань сделал две замены в стартовом составе "сине-желтых" по сравнению с четвертьфинальным матчем против Франции.

Вместо дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек полузащитника Дмитрия Крыськива с первых минут на поле выйдет номинальный форвард Даниил Сикан. На правом же фланге атаки Александр Назаренко сменил Алексея Кащука.

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бондаренко, Бражко, Судаков, Мудрик, Назаренко, Сикан

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Ванат, Лях, Брагару, Очеретько, Кащук

Также стал известен стартовый состав испанской "молодежки" на матч против Украины.

Испания: Тенас, Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда, Баэна, Бланко, Серхи Гомес, Сансет, Родри Санчес, Абель Руис

Поединок 1/2 финала Евро-2023 между молодежными сборными Испании и Украины состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Испания – Украина.

В финале победитель игры Испания – Украина сразится с Англией, которая в первом полуфинале разгромила команду Израиля (0:3).

команду Израиля (0:3). Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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