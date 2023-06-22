Мудрик и Забарный оказались в списке спортсменов-нарушителей, не вернувшихся из-за границы

Футболисты национальной сборной попали в список лиц, не выполнивших обязательства по срокам возвращения в Украину.

Министерство молодежи и спорта Украины обновило список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины по окончании спортивного мероприятия. В том числе в него были включены футболисты национальной сборной Михаил Мудрик и Илья Забарный.

Обновленный список спортсменов-нарушителей опубликован на официальном сайте Минмолодежьспорта.

Зимой Мудрик и Забарный перебрались в клубы английской Премьер-лиги (АПЛ). Михаил стал игроком "Челси", а Илья подписал контракт с "Борнмутом".

В то же время, в этом списке нет еще одного футболиста сборной Украины Виктора Цыганкова, который зимой перешел в испанскую "Жирону".

Отметим, что в первом варианте списка спортсменов-беглецов Мудрика и Забарного не было. Из известных украинских футболистов в него вошли Артем Громов (АЕК Ларнака, Кипр) и Владислав Кулач ("Зиря", Азербайджан).

Напомним, сейчас Мудрик находится в лагере молодежной сборной Украины, которая выступает на Евро-2023. В стартовом матче группового этапа команда Руслана Ротаня победила Хорватию (2:0), Михаил из-за повреждения провел игру на скамейке запасных.

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