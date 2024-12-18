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Мудрик нанял юристов, которые помогли чемпиону мира по футболу сократить "бан" за допинг

Мудрик нанял юристов, которые помогли чемпиону мира по футболу сократить "бан" за допинг

Михаил Мудрик / Фото: Associated Press

Михаил обратился в юридическую компанию, представлявшую интересы Поля Погба при рассмотрении апелляции в CAS.

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик готовится к юридическим процессам, связанным с тем, что он сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает The Telegraph, 23-летний футболист нанял юридическую фирму Morgan Sports Law, которая представляла интересы бывшего полузащитника "Ювентуса" Поля Погба во время апелляции француза в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В августе 2023 года Погба провалил допинг-тест. Допинг-проба французского футболиста показала повышенный уровень тестостерона в крови, в результате чего его дисквалифицировали на четыре года. Но после рассмотрения апелляции в CAS срок отстранения чемпиона мира 2018 года сократили до 18 месяцев.

Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола.

Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

Сам Мудрик в соцсетях уже подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял запрещенных веществ осознанно и пообещал рассказать детали ситуации, когда закончится расследование.

"Челси" уже также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ.

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В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.

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