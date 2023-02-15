Мудрик не спас: "Челси" уступил "Боруссии" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Лондонский "Челси" потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на арене "Сигнал Идуна Парк" закончился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "шмели" забили во втором тайме. На 63-й минуте Карим Адееми убежал в быструю контратаку – 21-летний немец обошел защитников и вратаря лондонцев, после чего отправил мяч уже в пустые ворота.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 70 минут. Далее его заменил Марк Кукурелья. Это был дебютный поединок Мудрика за "пенсионеров" в Лиге чемпионов.

Ответный матч между командами будет сыгран во вторник, 7 марта, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

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