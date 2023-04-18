Мудрик не спас: "Реал" повторно обыграл "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" победил лондонский "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне закончился со счетом 0:2 .

В течение игры команда Фрэнка Лэмпарда создала немало моментов у ворот Тибо Куртуа, однако не смогла их реализовать. А вот "Реал" своими шансами воспользовался сполна.

На 58-й минуте мадридцы открыли счет - Родриго легко прошел Чалобу на правом фланге и прострелил на Винисиуса, тот отдал назад на Родриго, которому оставалось с близкого расстояния расстрелять ворота лондонского клуба.

А на 80-й минуте "бланкос" окончательно сняли вопрос о победителе встречи. Дубль оформил Родриго – бразилец поиздевался и с метра закатил мяч в пустые ворота после передачи Вальверде, который перед этим классно прошел двух игроков "Челси".

Отметим, что украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал матч в запасе, но вышел на поле на 67-й минуте. Украинец несколько раз угрожал воротам Куртуа, но помочь своей команде забить хотя бы один гол ему не удалось.

В свою очередь, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча

Первый матч между "сливочными" и "синими" состоялся неделю назад на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В нем "Реал" победил "Челси" со счетом 2:0. Таким образом в следующий раунд плей-офф вышел "Королевский клуб".

В полуфинале турнира "Реал" встретится с триумфатором дуэли "Манчестер Сити" – "Бавария". В первом матче коллектив Хосепа Гвардиолы на своем поле разбил мюнхенцев со счетом 3:0. Ответная игра состоится в среду, 19 апреля.

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