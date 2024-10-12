Мудрик оценил свой гол и победу сборной Украины над Грузией в Лиге наций

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Грузии.

Среди прочего Михаил оценил свой забитый мяч, который принес украинцам победу в поединке со счетом 1:0.

"Я оцениваю этот матч очень положительно, я, прежде всего, доволен характером нашей сборной. Да, были трудности с полем, было не легко показывать свой футбол. Перед игрой мы с ребятами знали, что сегодня на первый план выйдет борьба: кто больше хочет, кто будет больше прилагать усилия. Считаю, что в этом компоненте мы победили, мы выиграли матч.

Мой гол? Голы для нападающих всегда важны. Я просто сделал свою работу, то, что я умею делать.

Сборная Грузии была недовольна качеством газона? Они были недовольны, но я хочу сказать, что мы тоже были недовольны. У нас есть футболисты, которые хорошо играют на хороших покрытиях. Нельзя все списывать на поле, но тот, кто играл в футбол поймет, что такое хорошее поле, а что – не очень качественное. Для всех были равные обстоятельства", – сказал Мудрик в эфире MEGOGO.

Отметим, что победа над Грузией стала для украинцев первой в этом розыгрыше Лиги наций. Команда Реброва стартовала в турнире поражениями от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

После трех туров сборная Украины занимает последнее место в группе B1 Лиги наций, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, опережающая Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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