Мудрик отличился первым результативным действием за "Челси" после допинг-скандала

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Украинский вингер Михаил Мудрик отличился первым результативным действием за лондонский "Челси" после снятия с него дисквалификации за употребление допинга.

Произошло это в воскресенье, 9 августа, в товарищеском матче с малазийской командой "Джохор Дарул Тазим".

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25-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на замену на 87-й минуте. А уже на 89-й минуте после подачи Михаила соперник срезал мяч в свои ворота.

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Таким образом, Мудрик помог своей команде избежать поражения — матч завершился вничью 3:3.

Следующий товарищеский матч "Челси" сыграет в субботу, 15 августа. Соперником лондонцев будет испанский "Реал Сосьедад". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.

В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

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В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

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За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга.

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