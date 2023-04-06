Мудрик получил нового тренера: легенда "Челси" возглавил лондонцев до конца сезона

Ранее Фрэнк Лэмпард уже работал с "пенсионерами" с 2019 по 2021 год.

Лондонский "Челси" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером команды.

44-летний английский специалист будет возглавлять "синих" до конца текущего сезона, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее Фрэнк уже возглавлял "пенсионеров" с 2019 по 2021 год. Он является легендой лондонского клуба, за который выступал с 2001 по 2014 год. За этот период Лэмпард провел в составе "синих" 429 матчей, в которых отличился 147 голами.

Кроме "Челси", он также возглавлял "Дерби Каунти" (2018-2019) и "Эвертон" (2022-2023).

В мерсисайдском клубе Лэмпард в том числе тренировал украинского защитника Виталия Миколенко. Теперь же под его руководством в "Челси" будет играть другой украинец Михаил Мудрик.

Напомним, 2 апреля "Челси" уволил Грэма Поттера с поста главного тренера. 4 апреля в матче АПЛ против "Ливерпуля" лондонской командой руководил Бруно Сальтор, до этого работавший в тренерском штабе Поттера. "Синие" и "мерсисайдцы" расписали безголевую ничью на "Стэмфорд Бридж".

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