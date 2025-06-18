Мудрик получил официальное обвинение в употреблении допинга: на сколько могут отстранить украинца

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику из-за положительного допинг-теста.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Отмечено, что 24-летний украинец обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Ему грозит до 4 лет дисквалификации.

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"Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил Футбольной ассоциации. Поскольку это дело продолжается, мы пока не можем предоставлять дальнейшие комментарии", – заявил спикер Футбольной ассоциации Англии.

В ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество – мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола.

Сообщалось, что стороны ожидают результата пробы "B", который до сих пор не был обнародован.

Сам Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не использовал никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

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"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил категорически утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.