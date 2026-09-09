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Мудрик получил травму на тренировке "Тоттенхэма": на сколько времени выбыл украинец
Михаил сыграл лишь один официальный матч после снятия дисквалификации за употребление допинга.
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик, который в последний день летнего трансферного окна перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, травмировался на тренировке "шпор".
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний украинец из-за повреждения будет вынужден пропустить 6-8 недель.
По информации портала Football.London, Михаил получил травму голеностопа и не сможет помочь команде как минимум до завершения сентябрьской международной паузы.
Мудрик дебютировал за "Тоттенхэм" 5 сентября, выйдя на замену на 74-й минуте выездного матча третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Ноттингем Форест", который завершился вничью 0:0.
Для Мудрика это был первый официальный матч с 28 ноября 2024 года, когда он отличился забитым голом за "Челси" в поединке основного раунда Лиги конференций против немецкого "Хайденхайма" (2:0).
После этого украинец был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, однако в конце июля 2026 года дисквалификация была снята.
Мудрик перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон — до лета 2027 года. Соглашение также предусматривает право выкупа футболиста за 75 миллионов фунтов (87,5 миллиона евро).
Главным тренером "шпор" является итальянский специалист Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в донецком "Шахтере" в сезоне-2021/22, отличившись 2 голами и 9 ассистами в 19 матчах.
Сейчас "Тоттенхэм" занимает 17-е место в АПЛ, набрав лишь одно очко за три стартовых тура. В следующем матче чемпионата Англии "шпоры" 12 сентября примут "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.
За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах "сине-желтых".