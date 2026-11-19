Михаил Мудрик / © Associated Press

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Арендованный у "Челси" вингер "Тоттенхэма" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своем психологическом состоянии после того, как в конце 2024 года сдал положительный тест на допинг.

Этим 25-летний футболист поделился в интервью Дмитрию Гордону.

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По его словам, он никогда не употреблял запрещенные препараты, поэтому был шокирован выявленным в его организме допнгом.

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"Никто не ожидал такого. Как гром среди ясного неба. Для всех, кто меня знает, эта ситуация была очень неожиданной. Я был дома, ко мне пришло руководство "Челси". Они сказали, что нужно поговорить. Представители клуба сказали, что я сдал положительный допинг-тест и теперь мне грозит дисквалификация.

Я не мог поверить этому. Если бы я что-то подобное употреблял, я бы понимал, что когда-нибудь такой диалог может случиться, и я был бы готов к этому. Когда ты тратишь кучу денег на диетолога, шеф-повара для того, чтобы следить за питанием, это последнее, о чем ты думаешь. Ты очень серьезно относишься к таким вещам.

Я сидел и слушал то, что мне говорили, но я не слышал людей, словно погрузился в транс. Это как во сне падаешь из небоскреба, летишь вниз. Только во сне ты просыпаешься, а наяву — нет. Это сильно ударило по мне ментально. Я плакал и, честно говоря, хотелось напиться. Покончить с собой — не выход, но было очень много разных мыслей...", — сказал Мудрик.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.

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В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

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