Мудрик прокомментировал свой гол в ворота "Ньюкасла" и выход в полуфинал Кубка английской лиги

Украинец забил спасательный гол в компенсированное время, а затем не промахнулся еще и в серии пенальти.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик высказался о победе своей команды над "Ньюкаслом" (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Украинец вышел со скамейки запасных на 78-й минуте и сравнял счет на 90+2-й минуте, а затем реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

"Очевидно, это многое для меня означает. Иногда случаются вещи, когда вы верите друг в друга и верите до конца. В жизни все возможно. Иногда, когда игра складывается непросто, нужно продолжать давить и верить до последней секунды, потому что это футбол и все может случиться.

Перед игрой наш главный тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул. После этого матча наши планы не изменились. Мы смотрим вперед. Мы постараемся выиграть титул.

По моему скромному мнению, мы двигаемся в правильном направлении. Мы должны доверять тренировочному процессу, нашему тренеру и друг другу. У нас действительно сильная команда. Иногда, чтобы выиграть что-то большое, нам нужно время", – сказал Мудрик в комментарии BBC.

Обзор матча "Челси" – "Ньюкасл"

В этом сезоне на счету Мудрика три гола и один ассист в 17 матчах за "Челси" во всех турнирах.

В чемпионате Англии команда Михаила занимает лишь десятую позицию, имея 22 очка после 17-ти туров. В следующем туре АПЛ подопечные Маурисио Почеттино 24 декабря на выезде сыграют против "Вулверхэмптона".

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