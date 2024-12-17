Мудрик провалил допинг-тест: стало известно, какой препарат могли обнаружить в крови футболиста

Это вещество находится под запретом с 2016 года.

В СМИ появилась информация, какой именно запрещенный препарат могли обнаружить в крови футболиста лондонского "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на собственные источники, существует большая вероятность, что этим препаратом является мельдоний (милдронат), запрещенный ВАДА с 1 января 2016 года.

Считается, что при его применении организм тренируется выдерживать нагрузку, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам.

"Этот препарат полное фуфло. Его пачками принимали в старые времена и от сердца как кардио-протектор, и от алкоголизма, от всего чего угодно, но он не обладает заявленными чудо-свойствами. Одно сплошное плацебо", – такую характеристику дал препарату неназванный украинский спортивный медик.

Напомним, в ночь на 17 декабря издание Tribuna.com сообщило, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" 23-летнего украинского футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября.

Ожидается, что в ближайшие дни также откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

По информации журналиста и комментатора Владимира Зверова, максимальное наказание, которое может грозить Мудрику, это отстранение на 4 года.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.

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