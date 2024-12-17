Мудрик сдал положительный тест на допинг: что известно и какими могут быть последствия

В ночь на 17 декабря стало известно, что футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации Tribuna.com, в конце октября у 23-летнего полузащитника взяли допинг-тест, в пробе "А" которого обнаружили запрещенное вещество. Пока неизвестно, что это было за вещество.

Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

Тем временем сам Михаил в своем профиле в Instagram закрыл возможность оставлять комментарии под его публикациями.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды.

6 декабря, перед матчем АПЛ против "Тоттенхэма" главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказывал, что Мудрик болеет: "В целом только Миша Мудрик еще болен. Остальной состав в порядке".

Ничего больше о состоянии здоровья украинца лондонский клуб не сообщал. Не исключено, что именно положительный допинг-тест и есть настоящей причиной отсутствия Мудрика в последних матчах "Челси".

По информации журналиста и комментатора Владимира Зверова, максимальное наказание, которое может грозить Мудрику, это дисквалификация на 4 года.

"Я достаточно много общался с представителями украинских антидопинговых агентств. Они мне немного объясняли, как это все происходит. Если у спортсмена взяли на допинг пробу "А", а она оказалась положительной, то очень мало шансов, что проба "В" даст результат негативный.

Если проба "А" дала положительный результат, спортсмен имеет право попросить для открытия пробу "В". Или он может не просить, отказаться и признать свою вину.

Если проба "А" дала положительный результат, а спортсмен чувствует, что он где-то виноват, где-то он понимает, что у него в крови может быть запрещен препарат, тогда он отказывается от пробы "В". Это может квалифицироваться как то, что спортсмен идет навстречу следствию. Это может повлиять на наказание.

Но если и проба "В" дала положительный результат, что происходит чаще всего, тогда это официально называется нарушением антидопинговых правил. И это может быть дисквалификация на 4 года. Насколько я сейчас понимаю, максимум, который грозит Мудрику – дисквалификация на 4 года.

Если проба "В" даст отрицательный результат, то он не виноват, дело будет закрыто", – сказал Зверов в эфире программы "Звєров Про Футбол".

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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