Мудрик согласился покинуть "Челси" этим летом: что известно

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, с которого недавно сняли дисквалификацию за употребление допинга, согласился покинуть клуб этим летом.

Как сообщает издание BBC, 25-летний украинец во время встреч в конце предсезонного турне лондонского клуба дал согласие отправиться в аренду до закрытия летнего трансферного окна.

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По информации источника, "Челси" рассматривает этот трансфер как возможность для вингера набрать оптимальную физическую форму.

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Утверждается, что Мудрику предложили вариант с арендой во французский "Страсбур", который, как и "Челси", принадлежит компании BlueCo. Однако украинец отдает предпочтение переходу в другой клуб английской Премьер-лиги.

Потенциальными вариантами также называются несколько других клубов, среди которых есть ведущие команды Италии.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

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В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

После возвращения на поле Мудрик выходил на замену в трех товарищеских матчах "Челси", суммарно проведя на поле 16 минут.

Ранее сообщалось, что Мудрик отличился первым результативным действием за "Челси" после допинг-скандала.

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