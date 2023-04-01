Мудрик упустил два отличных момента: "Челси" потерпел фиаско и остался вне топ-10 АПЛ (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле уступил "Астон Вилле" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2 .

Команда гостей забила по голу в каждом из тайм. На 18-й минуте Олли Уоткинс открыл счет во встрече. Второй мяч в ворота "синих" на 56-й минуте отправил Джон Макгинн.

Мудрик вышел в стартовом составе "пенсионеров" и отыграл 57 минут, после чего его заменил Нони Мадуэке.

На протяжении игры украинец упустил два отличных момента. Оба раза забить гол помешал голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Сначала он ногой отразил удар Михаила с близкого расстояния, а затем намертво забрал несильный выстрел Мудрика низом после выхода один на один.

Обзор матча

"Челси" (38 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" (41 балл) поднялась на 9-ю позицию.

4 апреля команда Грэма Поттера сыграет с "Ливерпулем" в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. "Астон Вилла" в этот же день проведет перенесенный поединок 7-го тура против "Лестера".

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