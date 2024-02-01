Мудрик упустил убийственный момент: "Челси" потерпел разгромное фиаско от "Ливерпуля" в АПЛ (видео)

Михаил Мудрик отыграл весь второй тайм, но не помог "синим" избежать сокрушительного поражения от лидера чемпионата.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика разгромно проиграл "Ливерпулю" в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 4:1 .

Еще в первом тайме подопечные Юргена Клоппа, который на прошлой неделе объявил, что покинет мерсисайдский клуб после окончания нынешнего сезона, обеспечили себе комфортный гандикап. На 23-й минуте счет в игре открыл Диогу Жота.

На 39-й минуте Коннор Брэдли удвоил преимущество "красных". Перед перерывом "Ливерпуль" мог забивать и в третий раз, но Дарвин Нуньес не реализовал пенальти.

В перерыве главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино сделал сразу тройную замену в надежде попытаться спасти этот поединок. Одним из тех, кто вышел на поле, стал Мудрик.

23-летний украинец на 51-й минуте имел роскошный шанс забить гол, но после прострела одноклубника с правого фланга ударом с центра штрафной площадки запустил мяч гораздо выше ворот.

А на 65-й минуте "мерсисайдцы" довели дело до разгрома – точный удар нанес Доминик Собослай.

Через шесть минут гол Кристофера Нкунку подарил "пенсионерам" крошечную надежду на камбэк. Но на 79-й минуте "Ливерпуль" окончательно снял вопрос о победителе матча благодаря результативному удару Луиса Диаса.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Челси"

После этой победы "Ливерпуль" (51 очко) продолжает лидировать в АПЛ. Команда Клоппа на 5 баллов опережает "Манчестер Сити", который имеет один матч в запасе. "Челси" (31 пункт) занимает десятую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии мерсисайдский клуб 4 февраля на выезде сыграет с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко. В тот же день команда Мудрика примет "Вулверхэмптон".

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